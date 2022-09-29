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Канищев: теоретически «Спартак» может отомстить «Зениту», но у него это давно не выходит

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Бывший российский нападающий «Спартака» Александр Канищев высказался о предстоящем матче Кубка России между красно-белыми и «Зенитом».

«Чисто теоретически «Спартак» может отомстить «Зениту». Но практически у него это уже давно не выходит. В этот раз будет тоже достаточно сложно, но посмотрим», — цитирует Канищева «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что ему хочется увидеть хорошую игру в дерби между двумя командами.

«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.

Красно-белые (шесть очков) лидируют в группе В. Петербургский клуб (три) занимает третье место.

Ранее бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк оценил шансы петербургского «Зенита» в матче группового этапа Кубка России с московским «Спартаком».

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