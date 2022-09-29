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Погребняк: в «Спартаке» и «Зените» будет серьёзная ротация составов в матче КР

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Бывший нападающий сборной России по футболу Павел Погребняк оценил шансы петербургского «Зенита» в матче группового этапа Кубка России с московским «Спартаком».
Погребняк: в «Спартаке» и «Зените» будет серьёзная ротация составов в матче КР
  • РИА Новости

«Думаю, что и в «Спартаке», и в «Зените» будет серьёзная ротация составов. Но всё равно «Спартак» — «Зенит» — это дерби, принципиальный матч. И неважно, что игра в середине недели, а не на выходных: обе команды будут очень мотивированы и захотят выиграть», — цитирует Погребняка «Матч ТВ».

Вместе с тем бывший форвард «Зенита» подчеркнул, что фаворитом предстоящего матча является команда Сергея Семака.

«Спартак» примет «Зенит» на стадионе «Открытие Банк Арена» 29 сентября. Игра начнётся в 20:30 мск.

Красно-белые (шесть очков) лидируют в группе В. Петербургский клуб (три) занимает третье место.

Ранее полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о работе главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

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