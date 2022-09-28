Литвинов: Абаскаль нашёл подход к каждому игроку в «Спартаке»

Полузащитник московского «Спартака» Руслан Литвинов поделился мнением о работе главного тренера клуба Гильермо Абаскаля.

«Эмоции только положительные. Главный тренер нашёл подход к каждому игроку в команде, а ведь все абсолютно разные. Для меня чрезвычайно важно, чтобы в коллективе была приятная атмосфера, где все друг за друга. Гильермо смог этого добиться: сейчас мы одна семья. И, конечно же, тренер — её важная часть», — цитирует Литвинова пресс-служба «Спартака».

33-летний Абаскаль летом был назначен на пост главного тренера «Спартака» после отставки Паоло Ваноли. Красно-белые (19 очков) по итогам десяти туров занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России.

Матч Кубка России «Спартак» — «Зенит» пройдёт 29 сентября в Москве. После двух туров красно-белые лидируют в группе B, набрав шесть очков. «Зенит» — третий с тремя баллами.

Ранее бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в Кубке России.