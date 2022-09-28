Бушманов: «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России

Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в Кубке России.

«Нас ожидает очень интересный матч. Когда встречаются «Спартак» и «Зенит», всегда получается захватывающая встреча. Наверняка произойдёт ротация состава. «Спартак» может обыграть «Зенит»», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что фаворита в кубковом матче нет. По его словам, шансы на победу у петербургского клуба и у «Спартака» равны.

Встреча команд пройдёт 29 сентября в Москве. После двух туров красно-белые лидируют в группе B, набрав шесть очков. «Зенит» — третий с тремя баллами.

Ранее бывший футболист испанской «Севильи» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».