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Бушманов: «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России

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Бывший футболист «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в Кубке России.
Бушманов: «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Нас ожидает очень интересный матч. Когда встречаются «Спартак» и «Зенит», всегда получается захватывающая встреча. Наверняка произойдёт ротация состава. «Спартак» может обыграть «Зенит»», — приводит слова Бушманова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что фаворита в кубковом матче нет. По его словам, шансы на победу у петербургского клуба и у «Спартака» равны.

Встреча команд пройдёт 29 сентября в Москве. После двух туров красно-белые лидируют в группе B, набрав шесть очков. «Зенит» — третий с тремя баллами.

Ранее бывший футболист испанской «Севильи» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».

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