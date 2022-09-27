Кержаков — о встрече КР между «Спартаком» и «Зенитом»: даже не матч уровня чемпионата

Бывший футболист испанской «Севильи» Александр Кержаков поделился ожиданиями от предстоящего матча Кубка России между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».

«Ничего особо от этого матча не жду. Ни «Спартак», ни «Зенит» не захотят проигрывать, но по накалу это даже не матч уровня чемпионата. Я это воспринимаю так. Нет той страсти, когда есть игры на вылет», — цитирует Кержакова «Спорт-Экспресс».

По его словам, регламент Кубка позволяет командам при любом результате бороться за трофей. При этом Кержаков отметил, что у клубов сложный календарь и матчи Российской премьер-лиги (РПЛ) для них гораздо важнее.

Встреча команд пройдёт 29 сентября в Москве. После двух туров красно-белые лидируют в группе B, набрав шесть очков. «Зенит» — третий с тремя баллами.

Ранее сообщалось, что бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис готов возглавить московский «Спартак».