Канчельскис заявил о готовности стать главным тренером «Спартака»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис признался, что готов возглавить московский «Спартак».

«Я бы хотел поработать тренером в РПЛ. В «Спартак»? Пусть выходят на меня, пообщаемся с радостью. Говорить мы любим все, должна быть конкретика. Будет предложение от красно-белых — будем обсуждать, я готов!» — цитирует Канчельскиса «РБ Спорт».

Специалист ранее возглавлял российские «Торпедо-ЗИЛ» и «Уфу», латвийскую «Юрмалу» и узбекский «Навбахор». С октября 2020 года находится без работы в профессиональном клубе.

В бытность игроком Канчельскис защищал цвета киевского «Динамо» и донецкого «Шахтёра», подмосковного «Сатурна» и самарских «Крыльев Советов». В Европе он выступал за такие команды, как «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Фиорентина», «Рейнджерс» и «Аль-Хиляль».

«Спартак» после десяти туров с 19 очками занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в рамках третьего тура Кубка России.