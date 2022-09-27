Семак назвал «Спартак» одним из главных соперников «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Спартаком» в рамках третьего тура Кубка России.

«Что касается игры, то второй матч за месяц, третий — с начала сезона. Нас ждёт очень интересный матч по многим критериям. Говорил и повторюсь, что «Спартак» демонстрирует хорошее качество игры и это один из наших главных соперников на сегодняшний день», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Он также заявил, что такая частота встреч как-то помогает или мешает при подготовке к матчам. По его словам, клуб должен обращать внимание на какие-либо изменения.

Встреча между командами пройдёт 29 сентября в Москве. Красно-белые лидирует в группе B, набрав шесть очков. «Зенит» — третий (три очка).

Ранее сообщалось, что защитники «Зенита» Деян Ловрен и Нуралы Алип вернулись в клуб из расположения сборных Хорватии и Казахстана соответственно.