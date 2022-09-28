Педриньо — первый футболист за 18 лет, оформивший покер в Кубке России

Столичный «Локомотив» переиграл с крупным счётом подмосковные «Химки» в матче группового этапа Кубка России по футболу.

Бразильский нападающий «Локомотива» Педриньо стал автором первого покера в истории московского футбольного клуба. Бразилец отличился на 20-й, 36-й, 50-й, 59-й минутах. Также латиноамериканский форвард стал первым игроком за 18 лет, который смог оформить покер в Кубке России.

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков забил пять мячей в матче КР в 2004 году.

Ранее сообщалось, что гол Алексея Каштанова принёс «Уралу» победу над «Торпедо» в матче Кубка России по футболу.





