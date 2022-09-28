ЦСКА обыграл «Сочи» в матче Кубка России благодаря голу Чалова
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Игра на стадионе «ВЭБ Арена» завершилась со счётом 2:1 в пользу клуба из Москвы.
В составе армейской команды отличились Константин Кучаев (23-я минута), Фёдор Чалов (73-я). У черноморского клуба мяч забил Владислав Сарвели (52-я).
ЦСКА (девять очков) лидирует в группе D. «Сочи» (ноль) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице.
Ранее «Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в матче Кубка России по футболу.