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«Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в матче Кубка России по футболу

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Московское «Динамо» на выезде проиграло «Оренбургу» в матче группового этапа Кубка России по футболу.
«Динамо» по пенальти уступило «Оренбургу» в матче Кубка России по футболу
  • Gettyimages.ru
  • © Glowimages

Игра на стадионе «Газовик» завершилась со счётом 2:2 в основное время. По пенальти «Оренбург» победил 5:4.

В составе столичного клуба мячи забили Арсен Захарян (42-я минута), Вячеслав Грулёв (59-я). У «Оренбурга» отличились Александр Павловец (82), Владимир Сычевой (88-я, пенальти).

«Динамо» (три очка) занимает второе место в группе С, «Оренбург» (два) — четвёртое.

Ранее покер Педриньо помог «Локомотиву» разгромить «Химки» в матче Кубка России.

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