«Приходим, играем, кайфуем»: почему «Амкал» заслуженно продолжает борьбу в Кубке России по футболу

Победа «Амкала» над «Тверью» в 1/128 финала Кубка России вызвала неоднозначную реакцию со стороны футбольной общественности. Полузащитник команды Второй лиги Камиль Закиров после игры начал выяснять отношения с арбитром Владимиром Сельдяковым, а главный тренер коллектива Владислав Тернавский заявил, что представляющий Медиалигу клуб неправильно называть любительским. В свою очередь, сами блогеры не воспринимают подобные упрёки всерьёз. По признанию полузащитника москвичей Михаила Прокопьева, его выгнали из команды «Строгино-2» из-за социальных сетей и у него никогда не было профессионального контракта.

Клубы Медиалиги продолжают удивлять в Кубке России. В 1/128 финала игроки 2DROTS после первого тайма вели в счёте в матче с «Текстильщиком» и уступили подопечным Игоря Колыванова только в серии пенальти. «Амкал» и вовсе победил «Тверь» (1:0) и попутно вызвал очередную волну неоднозначных комментариев и размышлений по поводу любительского спорта и уровня Второй лиги.

Если после первой встречи с блогерами чуть не ушёл в отставку главный тренер «Зоркого» Денис Лопатин, то после поражения «Твери» негодовали уже сами футболисты. Полузащитник Камиль Закиров накинулся с оскорблениями на главного арбитра встречи Владимира Сельдякова, а потом оттолкнул журналиста с камерой, который пытался выяснить, что произошло. Теперь этот инцидент, скорее всего, будет разбирать КДК РФС.

Эмоции спортсменов понятны. Никому не хочется проигрывать любителям. Однако специалисты, и в первую очередь тренеры команд, вылетевших из Кубка России, всё чаще начинают говорить о том, что в составах клубов Медиалиги собраны вовсе не «мальчики для битья». Например, наставник «Зоркого» назвал соперников «не блогерами, а футболистами, которым не дали шанс». По его мнению, каждый человек может научиться снимать видео и вести страницу в социальных сетях, но далеко не все способны хорошо владеть мячом.

Согласился с Лопатиным и рулевой «Твери» Владислав Тернавский, который вспомнил автора победного мяча в ворота его команды. Дмитрий Кузькин выступал в молодёжке тульского «Арсенала» в 2019-м, когда специалист её возглавлял.

Если посмотреть на состав «Амкала», становится очевидно: многие прошли хорошую школу и сейчас в состоянии усилить коллективы не только Второй, но и Первой лиги. Так, 19-летний полузащитник Михаил Прокопьев ранее выступал за «Строгино-2» и является воспитанником академии «Зенита». А выгнали его из команды из-за социальных сетей.

«Мы поехали на сборы, там я находился в топ-3 команды среди молодёжи и старших. Но после возвращения со сборов нас собрали, и тренер сказал: «Вы не подходите». А мне делали замечания из-за TikTok во время сборов (у меня уже было больше миллиона подписчиков) и потом поставили в такие рамки: либо снимаешь, либо играешь», — рассказал Прокопьев Sports.ru.

Вратарь Александр Маменко ездил на просмотр в «Амкар», а Сергей Киряков защищал цвета «Акрона». А главная звезда команды, конечно, форвард Алексей Гасилин, который становился чемпионом Европы среди юношеских сборных.

Главное отличие этих ребят от профессиональных спортсменов заключается в том, что они не захотели опускаться в низшие дивизионы и получать маленькую по футбольным меркам зарплату. Вместо этого они нашли другую работу, но в то же время не забрасывают любимый вид, тренируясь несколько раз в неделю в своё удовольствие. За выходные они могут сыграть сразу в нескольких любительских турнирах, в течение недели заработать на стороне и в итоге оказаться в более выгодном финансовом положении, чем игроки Второй лиги.

Успех «Амкала» можно объяснить ещё и тем, что для блогеров каждый матч Кубка России — это удовольствие, которое так нравится видеть болельщикам, поэтому их начинают поддерживать. На футболистах нет груза ответственности за результат. Ветеранам, как 38-летний Андрей Алёшин, известный по прозвищу Сибскана, интересно вспомнить юные годы. А молодёжи — доказать, что её зря в своё время списали со счетов. Именно этот задор привлекает и во многом подкупает.

«Победили, прошли дальше, ждём 1/64 финала. Не показалось ли, что этот матч оказался полегче, чем первый? Тут соперники были чуть помоложе, более эмоциональные на поле, плюс мы понимали после первой игры, что нам всё по силам. Цель в Кубке? Продолжить угорать над всеми, кто суетится вокруг нас. Наверное, в первую очередь это связано со СМИ, телевидением, а мы действительно участвуем по приколу — и нам нравится», — приводит слова основателя «Амкала» Германа Попкова «Спорт-Экспресс».

Столь же легко о предстоящих матчах говорят и футболисты. Так, Гасилин в шутку пообещал договориться сыграть в гостях в следующем раунде турнира.

«Надо в Питер ко мне домой ехать. Выступаем дома? Попрошу, чтобы поменяли. Двигаемся от матча к матчу, зачем какие-то прогнозы делать? Мы просто приходим, играем, кайфуем. Относимся к этому проще, но уже попробовали вкус побед», — сказал форвард в беседе с «Чемпионатом».

Поэтому нет ничего удивительного в том, что клубы Медиалиги смогли составить достойную конкуренцию «Зоркому», «Чертаново» и «Твери». По силам «Амкалу» пройти и следующего соперника по Кубку России — «Звезду» из Санкт-Петербурга. Однако сами блогеры с этим не согласны. По мнению Прокопьева, таким образом проигравшие коллективы просто смягчают ситуацию.

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«Смешно слышать претензии, что у нас состав лучше, чем у команд Второй лиги. У меня вообще никогда не было профессионального контракта, да и с профи я уже два года не занимался. Я же не зацикливаюсь на футболе — много рекламных проектов, мероприятия и три тренировки в неделю. В профессиональном футболе люди отдаются больше. Они решили за нас, что мы профи. Говорят так до игры и смягчают поражение», — отмечает футболист «Амкала».

И правда, розыгрыш Кубка России обнажил ту проблему отечественного футбола, на которую мало кто раньше обращал внимание: низкий уровень Второй лиги, что признал и наставник «Твери». По словам Тернавского, турнир стал слабее, даже чем был всего пять лет назад. Ведь спортсмены, тренирующиеся пять дней в неделю, должны побеждать даже таких любителей как минимум за счёт более хорошей физической формы. Но этого не происходит. А значит, для РФС это повод задуматься, как исправлять ситуацию, поскольку в условиях санкций клубам РПЛ нужно ещё более активно искать таланты на внутреннем рынке.

В целом же после двух этапов Кубка России уже можно считать эксперимент РФС с привлечением коллективов Медиалиги удачным. Благодаря им «Путь регионов» тоже стал интересен зрителям, хотя в это с трудом верилось поначалу. И не исключено, что по итогам турнира в стране увеличится число любительских клубов и турниров. В то же время новый формат открыл глаза и на уже существующие проблемы, о которых раньше не так активно говорили.