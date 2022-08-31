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Канчельскис — о победе «Амкала» над «Тверью»: позор профессионалам

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал победу медийного клуба «Амкал» над «Тверью» в 1/128 финала Кубка России.
Канчельскис — о победе «Амкала» над «Тверью»: позор профессионалам
  • РИА Новости

«Беда происходит с профессиональным футболом. Наш футбол давно был не на высоком уровне. Позор профессионалам! Должно быть стыдно, что блогеры обыгрывают профессионалов. Теперь руководители наши поймут, что происходит в футболе. Хотя, думаю, вряд ли», — приводит слова Канчельского Sport24.

Он также заявил, что «Тверь» — профессиональный клуб, который тренируется каждый день и выезжает на сборы, но проиграл «Амкалу», чьи игроки встречаются три раза в неделю. По его словам, это показывает уровень российского футбола и «профессионализм» спортсменов.

«Кричали, что у нас великая молодёжь, построили различные школы. Потом приходят и проигрывают. Есть футбольный бог, который наказывает всю нашу систему, всех сказочников», — добавил Канчельскис.

Московская команда в мачте 1/128 финала плей-офф КР нанесла поражение «Твери» со счётом 1:0. Победный мяч забил Дмитрий Кузькин (на 14-й минуте). 22-летний защитник ранее выступал за «Арсенал».

Следующим соперником «Амкала» станет «Звезда».

Ранее главный тренер санкт-петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров прокомментировал проход «Амкала» в 1/64 финала Кубка России по футболу.

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