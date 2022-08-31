Главный тренер «Звезды» Комбаров: будем очень серьёзно готовиться к «Амкалу»

Главный тренер санкт-петербургской «Звезды» Дмитрий Комбаров прокомментировал проход «Амкала» в 1/64 финала Кубка России по футболу.

«Смотрел игру «Амкала». Не удивлён, что команда прошла дальше. Они играют на эмоциях, забивают голы. Готовиться к «Амкалу» будем очень серьёзно, невзирая на то что это медийная команда. Для нас кубок очень важен», — приводит слова Комбарова «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что за «Амкал» выступают бывшие профессиональные футболисты.

Московская команда в мачте 1/128 финала плей-офф КР нанесла поражение «Твери» со счётом 1:0. Победный мяч забил Дмитрий Кузькин (на 14-й минуте). 22-летний защитник ранее выступал за «Арсенал».

Следующим соперником «Амкала» станет «Звезда».

Ранее почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал выход блогерской любительской команды «Амкал» в третий раунд Кубка России сезона-2022/23.