Колоскова не удивил выход «Амкала» в третий раунд КР по футболу
- РИА Новости
«Меня это, откровенно говоря, не удивляет. Я бы не делал сенсации. Разницы в общей массе между лучшими блогерскими командами и командами Второй лиги я особо не вижу», — цитирует Колоскова ТАСС.
При этом бывший глава РФС затруднился дать прогноз на выступление «Амкала» в турнире.
«Сможет ли «Амкал» пройти дальше? Дай бог», — заключил Колосков.
Московская команда в мачте 1/128 финала плей-офф КР нанесла поражение «Твери» со счётом 1:0. Победный мяч забил Дмитрий Кузькин (14-я минута). 22-летний защитник ранее выступал за «Арсенал».
Следующим соперником московской команды станет «Звезда» из Санкт-Петербурга.
Ранее сообщалось, что футболист «Твери» крайне грубо ответил арбитру после поражения от «Амкала».