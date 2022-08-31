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Колоскова не удивил выход «Амкала» в третий раунд КР по футболу

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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал выход блогерской любительской команды «Амкал» в третий раунд Кубка России сезона-2022/23.
Колоскова не удивил выход «Амкала» в третий раунд КР по футболу
  • РИА Новости

«Меня это, откровенно говоря, не удивляет. Я бы не делал сенсации. Разницы в общей массе между лучшими блогерскими командами и командами Второй лиги я особо не вижу», — цитирует Колоскова ТАСС.

При этом бывший глава РФС затруднился дать прогноз на выступление «Амкала» в турнире.

«Сможет ли «Амкал» пройти дальше? Дай бог», — заключил Колосков.

Московская команда в мачте 1/128 финала плей-офф КР нанесла поражение «Твери» со счётом 1:0. Победный мяч забил Дмитрий Кузькин (14-я минута). 22-летний защитник ранее выступал за «Арсенал». 

Следующим соперником московской команды станет «Звезда» из Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что футболист «Твери» крайне грубо ответил арбитру после поражения от «Амкала».

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