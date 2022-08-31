Кавазашвили — о победе «Амкала» над «Тверью»: оказывается, блогеры могут не только говорить
- РИА Новости
«Блогеры — молодцы. Не ожидал от «Амкала» такой прыти. Они, оказывается, не только говорить могут через свои рупоры, но и действительно заработанные деньги вкладывают и развивают массовый футбол. Это прекрасно!» — приводит слова Кавазашвили «Матч ТВ».
Московская команда в мачте 1/128 финала плей-офф КР нанесла поражение «Твери» со счётом 1:0. Победный мяч забил Дмитрий Кузькин (на 14-й минуте). 22-летний защитник ранее выступал за «Арсенал».
Следующим соперником «Амкала» станет «Звезда».
Ранее бывший полузащитник сборной России по футболу Андрей Канчельскис прокомментировал победу «Амкала» над «Тверью» в 1/128 финала Кубка России.