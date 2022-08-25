2DROTS и «Амкал» оштрафовали за нарушения во время Кубка России
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Любительские команды 2DROTS и «Амкал» оштрафованы за различные нарушения с «Чертаново» и «Зорким» соответственно, цитирует председателя комитета Артура Григорьянца РИА Новости.
2DROTS должен заплатить штраф в размере 15 тыс. рублей за массовое скандирование оскорблений в адрес судьи и выход за пределы технической зоны. «Амкал» оштрафован за несоблюдение норм безопасности на 10 тыс.
2DROTS переиграл «Чертаново» со счётом 3:0. «Амкал» в серии пенальти нанёс поражение «Зоркому» — 2:1.
Ранее сообщалось, что КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Марка Мампасси.