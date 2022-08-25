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КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Мампасси

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Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по спорным эпизодам в матче шестого тура чемпионата страны между столичным «Локомотивом» и подмосковными «Химками».
КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Мампасси
  • Gettyimages.ru

КДК РФС принял решение отменить красную карточку защитника московской команды Марка Мампасси, цитирует председателя комитета Артура Григорьянца РИА Новости.

«Локомотив» нанёс поражение «Химкам» со счётом 3:0. Главный арбитр матча Иван Сиденков удалил Мампасси в концовке первого тайма встречи за нарушение против полузащитника Резиуана Мирзова.

Также «Локомотив» был оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной брани.

Накануне Экспертно-судейская комиссия при президенте (ЭСК) РФС признала ошибочным удаление Мампасси.

Ранее тренер «Локомотива» назвал странным удаление Мампасси в матче с «Химками».

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