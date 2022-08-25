КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Мампасси

Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) вынес решение по спорным эпизодам в матче шестого тура чемпионата страны между столичным «Локомотивом» и подмосковными «Химками».

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