КДК РФС отменил красную карточку защитника «Локомотива» Мампасси
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КДК РФС принял решение отменить красную карточку защитника московской команды Марка Мампасси, цитирует председателя комитета Артура Григорьянца РИА Новости.
«Локомотив» нанёс поражение «Химкам» со счётом 3:0. Главный арбитр матча Иван Сиденков удалил Мампасси в концовке первого тайма встречи за нарушение против полузащитника Резиуана Мирзова.
Также «Локомотив» был оштрафован на 30 тыс. рублей за скандирование болельщиками нецензурной брани.
Накануне Экспертно-судейская комиссия при президенте (ЭСК) РФС признала ошибочным удаление Мампасси.
Ранее тренер «Локомотива» назвал странным удаление Мампасси в матче с «Химками».