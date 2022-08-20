Тренер «Локомотива» назвал странным удаление Мампасси в матче с «Химками»
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«Я пока не видел эту ситуацию в записи, но я прекрасно слышал реакцию стадиона, я думаю, это очевидно для всех. Эпизод нужно смотреть, но он выглядит как минимум странно», — цитирует Циннбауэра РИА Новости.
«Локомотив» в меньшинстве разгромил «Химки» в матче РПЛ. Игра, которая прошла на «Арене Химки», завершилась со счётом 0:3 в пользу железнодорожников.
Мячи забили Гирано Керк (22-я минута), Франсуа Камано (34-я), Константин Марадишвили (91-я).
Столичная команда осталась в концовке первого тайма в меньшинстве после удаления Мампасси.
«Локомотив» (шесть очков) занимает 11-е место в турнирной таблице. «Химки» (семь) располагаются на девятой строчке.
Ранее Роман Терюшков заявил, что в случае нескольких поражений подряд главный тренер «Химок» Николай Писарев может быть уволен.