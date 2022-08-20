Терюшков: если будет два поражения, то работа с Писаревым будет краткосрочной

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о работе Николая Писарева в качестве тренера подмосковной команды.

«Если будет два поражения, то работа с Писаревым будет краткосрочная. Но у нас ещё будет время вернуться к весенней игре», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что приглашение Писарева будет считаться ошибочным, а ответственность понесёт генеральный директор клуба.

«У любого решения есть результат. Я для себя ждать долго не привык», — добавил он.

«Химки» при Писареве потерпели поражение от «Ахмата» (1:3) и «Локомотива» (0:3).

Сергей Юран и «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон. Его место занял Писарев.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, сам ли Юран отказался от продолжения работы в подмосковном клубе.





