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Терюшков: Юран сам отказался от продолжения работы в «Химках»

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков рассказал, сам ли Сергей Юран отказался от продолжения работы в подмосковном клубе.
Терюшков: Юран сам отказался от продолжения работы в «Химках»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Безусловно, это договорённость была и клуба, и Сергея Николаевича в том, что мы не нашли точек соприкосновения для подписания более продолжительных отношений, как это было в моём понимании», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».

Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

СМИ сообщают, что одной из причин ухода Юрана была попытка организации договорного матча с «Ростовом» в сезоне-2021/22.

Ранее сообщалось, что Юран не обсуждал с игроками «Химок» причину своего ухода.

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