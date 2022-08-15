Терюшков: Юран сам отказался от продолжения работы в «Химках»
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«Безусловно, это договорённость была и клуба, и Сергея Николаевича в том, что мы не нашли точек соприкосновения для подписания более продолжительных отношений, как это было в моём понимании», — цитирует Терюшкова «Спорт-Экспресс».
Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
СМИ сообщают, что одной из причин ухода Юрана была попытка организации договорного матча с «Ростовом» в сезоне-2021/22.
Ранее сообщалось, что Юран не обсуждал с игроками «Химок» причину своего ухода.