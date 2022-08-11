Юран не обсуждал с игроками «Химок» причину своего ухода

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран заявил, что не обсуждал с футболистами причину своего ухода из подмосковного клуба.

«Мы эту тему не затрагивали. Считаю, не я должен им такие вещи говорить, а руководство. Моё дело — тренировать, добиваться результата», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что Николай Писарев и «Химки» подписали контракт до конца сезона-2023/24.