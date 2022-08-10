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Писарев и «Химки» подписали контракт до конца сезона-2023/24

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Стал известен срок трудового соглашения подмосковных «Химок» с тренером сборной России Николаем Писаревым.
Писарев и «Химки» подписали контракт до конца сезона-2023/24
  • Legion-Media
  • © Adam Davy

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2023/24, сообщает пресс-служба клуба из Московский области.

«Для меня это первый опыт работы в Российской премьер-лиге (РПЛ) в качестве главного тренера. У «Химок» подобрался интересный состав — сплав молодости и опыта. Будем ставить команде современный атакующий футбол, который понравится зрителям», — заявил Писарев.

В тренерский штаб войдут войдут Андрей Сосницкий, Михаил Лихачёв и Евгений Бондаренко. Александр Гутеев продолжит работу с вратарями.

Писарев возглавлял ранее сборную России по пляжному футболу, а также работал с молодёжной национальной командой страны. В данный момент 53-летний специалист входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России.

Юран и подмосковные «Химки» 10 августа расторгли контракт по соглашению сторон.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в тренерский штаб национальной команды войдёт ещё один специалист.





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