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Карпин: тренерский штаб сборной будет усилен ещё одним тренером

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в тренерский штаб национальной команды войдёт ещё один специалист.
Карпин: тренерский штаб сборной будет усилен ещё одним тренером
  • РИА Новости

«Учитывая тот большой объём работы, который был у Писарева в сборной, — а это просмотр и анализ матчей, связь с игроками и клубами, — мы договорились, что в ближайшее время тренерский штаб национальной команды будет усилен ещё одним специалистом», — цитирует Карпина пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

По словам главного тренера «Ростова», предложение, поступившее от «Химок» Писареву, предварительно было обсуждено и потом одобрено руководством РФС и тренерским штабом сборной.

Писарев будет совмещать работу в сборной России и «Химках». В тренерский штаб сборной также входят Виктор Онопко, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.

Ранее сообщалось, что Юран и «Химки» расторгли контракт по соглашению сторон.



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