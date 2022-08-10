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Юран и подмосковные «Химки» расторгли контракт по соглашению сторон

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В подмосковных «Химках» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном.
Юран и подмосковные «Химки» расторгли контракт по соглашению сторон
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Стороны договорились о расторжении договора по соглашению сторон. Вместе с Юраном работу в клубе завершают Денис Попов, Виктор Тестоедов и Дмитрий Гуреев», — сообщает пресс-служба команды из Московской области.

По словам генерального директора «Химок» Дмитрия Ульянова, «было несколько ключевых вопросов, касающихся развития клуба, по которым у руководящего состава и главного тренера были расхождения».

«Мы договорились о расторжении контракта. В ближайшее время команду возглавит новый тренер», — добавил он.

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, что может грозить Юрану, если подтвердится информация, что он предлагал «Ростову» сыграть договорной матч.





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