Юран и подмосковные «Химки» расторгли контракт по соглашению сторон

В подмосковных «Химках» объявили о расторжении контракта с Сергеем Юраном.

«Стороны договорились о расторжении договора по соглашению сторон. Вместе с Юраном работу в клубе завершают Денис Попов, Виктор Тестоедов и Дмитрий Гуреев», — сообщает пресс-служба команды из Московской области.

По словам генерального директора «Химок» Дмитрия Ульянова, «было несколько ключевых вопросов, касающихся развития клуба, по которым у руководящего состава и главного тренера были расхождения».

«Мы договорились о расторжении контракта. В ближайшее время команду возглавит новый тренер», — добавил он.

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, что может грозить Юрану, если подтвердится информация, что он предлагал «Ростову» сыграть договорной матч.











