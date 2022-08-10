Юрист рассказал, какое наказание может грозить Юрану, если он хотел сыграть договорной матч

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, что может грозить бывшему тренеру «Химок» Сергею Юрану, если подтвердится информация, что он предлагал «Ростову» сыграть договорной матч.

«Что может грозить Юрану? Штраф до 5 млн рублей, запрет заниматься деятельностью в сфере футбола сроком не менее одного года, вплоть до пожизненного. Да, договорного матча не было, но это могла быть попытка», — приводит слова Анцелиович «Чемпионат».

Она заявила, что эта история потенциально может привести к уголовной ответственности. По её словам, необходимо понимать, какой будет доказательная база по этому делу.

«Если будут привлечены правоохранительные органы, то у них инструментариев для расследования намного больше, чем у РФС», — добавила Анцелиович.

По информации СМИ, Юран пытался организовать договорной матч с «Ростовом», что могло помочь подмосковной команде не вылететь в ФНЛ, а взамен предлагал отдать шесть очков в текущем сезоне, но получил отказ.

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию, что увольнение Юрана связано с попыткой организовать договорной матч с «Ростовом».