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В «Химках» опровергли информацию, что Юрана уволили за попытку организовать договорной матч

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Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков отреагировал на информацию, что увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера подмосковной команды связано с попыткой организовать договорной матч с «Ростовом».
В «Химках» опровергли информацию, что Юрана уволили за попытку организовать договорной матч
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Я всегда радуюсь таким сплетням и небылицам (смеётся). Это, конечно же, глупость. «Ростов» ещё и отказался от предложения Юрана? Благородно отказались», — цитирует Терюшкова «Чемпионат».

По его словам, Юран негативно бы отреагировал, если бы кто-то пытался договориться с соперником.

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Карпин отреагировал на информацию о попытке Юрана провести договорной матч с «Ростовом».

 

 

 

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