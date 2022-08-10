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Карпин отреагировал на информацию о попытке Юрана провести договорной матч с «Ростовом»

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Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин прокомментировал информацию, согласно которой наставник «Химок» Сергей Юран в конце сезона-2021/22 предлагал ростовской команде провести договорной матч.
Карпин отреагировал на информацию о попытке Юрана провести договорной матч с «Ростовом»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Мне никто ничего не предлагал, это что за бред? Вот пусть те, кто предлагал или кому предлагали, это и комментируют. Я вообще не в курсе», — цитирует Карпина «РБК Спорт».

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что Юран мог быть уволен за попытку организовать договорной матч.

 

 

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