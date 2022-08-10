Источник: Юран мог быть уволен за попытку организовать договорной матч

Стала известна возможная причина увольнения Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

52-летний специалист в сезоне-2021/22 предлагал «Ростову» договорной матч, что могло помочь подмосковной команде не вылететь в ФНЛ, а взамен был готов отдать шесть очков в текущем сезоне, однако получил отказ, сообщает журналист Иван Карпов в своём Telegram-канале.

Отмечается, что об этом деле узнал Ашот Хачатурянц, который на тот момент занимал пост президента РПЛ, и потребовал уволить всех причастных к этому делу. В «Химках» согласились на это условие, однако попросили об отсрочке, чтобы найти нового тренера.

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал увольнение Юрана с поста главного тренера «Химок».