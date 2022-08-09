Мостовой назвал цирком увольнение Юрана из «Химок»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал увольнение Сергея Юрана с поста главного тренера «Химок».

«Я в шоке вообще. Конечно, кажется, что это цирк. Вся эта ситуация немного театральная. Сначала убрали Черевченко, потом ни с того ни с сего назначили Юрана, который вообще был в другой команде», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Он также заявил, что Юрана убирают уже не в первый раз и это выглядит смешно и печально.

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что новым главным тренером подмосковного клуба станет Николай Писарев.