В «Химках» подтвердили назначение Писарева на пост главного тренера
- РИА Новости
«Писарев возглавит «Химки». В ближайшие несколько дней об этом объявим. Надеюсь, что на постоянную основу и надолго. Но решения принимает клуб коллегиально с советом учредителей. Загадывать невозможно. Но должен быть сезон как минимум», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».
9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
Писарев в июле 2021 года вошёл в тренерский штаб сборной России.
Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на возможное назначение Писарева главным тренером «Химок».