В «Химках» подтвердили назначение Писарева на пост главного тренера

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что новым главным тренером подмосковного клуба станет Николай Писарев.

«Писарев возглавит «Химки». В ближайшие несколько дней об этом объявим. Надеюсь, что на постоянную основу и надолго. Но решения принимает клуб коллегиально с советом учредителей. Загадывать невозможно. Но должен быть сезон как минимум», — приводит слова Терюшкова «Чемпионат».

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Писарев в июле 2021 года вошёл в тренерский штаб сборной России.

Ранее главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на возможное назначение Писарева главным тренером «Химок».