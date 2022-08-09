Карпин отреагировал на возможное назначение Писарева в «Химки»

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на возможное назначение Николая Писарева главным тренером «Химок».

«Писарев в «Химках»? Я пока ничего об этом ничего не слышал. Не в курсе», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее Роман Терюшков не исключил возможности назначения Писарева на пост главного тренера «Химок».