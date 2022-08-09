Терюшков не исключил назначение Писарева на пост главного тренера «Химок»
- РИА Новости
«Я не исключаю такой возможности, что Николай Писарев сегодня‑завтра может возглавить футбольный клуб», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».
9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
Ранее в «Химках» согласовали с Писаревым назначение на пост главного тренера подмосковного клуба.