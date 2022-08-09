Терюшков не исключил назначение Писарева на пост главного тренера «Химок»

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков заявил, что помощник наставника сборной России по футболу Николай Писарев может стать главным тренером подмосковного клуба.

«Я не исключаю такой возможности, что Николай Писарев сегодня‑завтра может возглавить футбольный клуб», — цитирует Терюшкова «Матч ТВ».

9 августа стало известно, что Сергей Юран в скором времени покинет пост главного тренера команды. Также отмечается, что специалисту будет выплачена компенсация.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м — завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее в «Химках» согласовали с Писаревым назначение на пост главного тренера подмосковного клуба.