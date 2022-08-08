«Чемпионат»: «Химки» согласовали с Писаревым назначение на пост главного тренера клуба
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Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.
Отмечается, что инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов объявил Сергею Юрану о его отставке с поста главного тренера.
За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.
Ранее сообщалось, что Юран может возглавить екатеринбургский «Урал».