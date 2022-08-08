«Чемпионат»: «Химки» согласовали с Писаревым назначение на пост главного тренера клуба

В «Химках» согласовали с помощником наставника сборной России по футболу Николаем Писаревым назначение на пост главного тренера подмосковного клуба.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник.

Отмечается, что инвестор подмосковного клуба Туфан Садыгов объявил Сергею Юрану о его отставке с поста главного тренера.

За свою карьеру Юран дважды возглавлял «Химки». В 2008 году он помог команде остаться в РПЛ, а в 2020-м завоевать путёвку в элитный дивизион чемпионата страны.

Ранее сообщалось, что Юран может возглавить екатеринбургский «Урал».