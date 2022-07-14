«Найден компромиссный вариант»: клубы РПЛ приняли решение отказаться от создания Кубка лиги

Представители клубов РПЛ на общем собрании единогласно проголосовали против создания Кубка лиги. Вместо этого с учётом поступивших предложений будет произведена реорганизация Кубка России. По словам исполняющего обязанности президента организации Александра Алаева, проведение турнира в нынешних условиях оказалось бы сопряжено с массой трудностей. В свою очередь, гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков назвал итоги заседания компромиссными, а занимающий аналогичную должность в ЦСКА Роман Бабаев указал, что клубы побоялись эксперименировать.

«Мы решили удержать синицу в руках»

Запланированное на 14 июля общее собрание клубов РПЛ обещало стать историческим. Именно на нём за сутки до старта нового сезона (если не брать в расчёт матч за Суперкубок) могло быть принято решение о возрождении Кубка лиги. Турнир был призван заменить командам еврокубки и сулил высокие премиальные. По информации СМИ, общий фонд должен был составить порядка 3 млрд рублей.

Однако ещё до начала мероприятия стало известно, что проведение состязания с большой долей вероятности не будет одобрено. Якобы резко против выступил РФС, который оказался недоволен тем, что Кубок России, обладающий существенно меньшим призовым фондом, по сути, станет третьим по рангу турниром страны.

Негативно высказался и основной вещатель лиги «Матч ТВ», пригрозивший пересмотреть условия действующего контракта в случае создания Кубка РПЛ.

«Это негативно скажется на медийной привлекательности чемпионата России по футболу и Кубка России по футболу, что повлечёт за собой соответствующие последствия для всех вовлечённых сторон», — подчеркнули в руководстве телеканала.

В итоге клубы действительно посчитали учреждение Кубка лиги на данный момент нецелесообразным. Вместо этого было принято решение реформировать другой турнир — Кубок России.

Исполняющий обязанности руководителя лиги Александр Алаев отметил, что собравшиеся заслушали доклад главы рабочей группы и единогласно изъявили желание обратиться в Российский футбольный союз с идеей обновить турнир с учётом внесённых предложений по Кубку РПЛ и утвердить его формат до конца августа.

«Мы всё направим в РФС. Совместно проведём переговоры с партнёрами. Конечно, нам бы хотелось сохранить те финансы, которые у нас были. Уверен, что обновлённый Кубок России может получиться интересным турниром», — приводит слова функционера «Чемпионат».

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Он также объяснил, почему идея создания Кубка РПЛ оказалась труднореализуемой. По мнению Алаева, его организацию пришлось бы согласовывать с правоохранительными органами и партнёрами.

Вместе с тем он назвал некорректной сумму в 3 млрд рублей, которая фигурировала в прессе, и подчеркнул, что «грабить» клубы никто не собирается.

«Ещё раз повторюсь: задача — взять все наработки по соревнованию, договориться со всеми действующими партнёрами и сделать эту цифру максимальной», — подчеркнул руководитель РПЛ.

Он пообещал в ближайшее время провести переговоры о продолжении сотрудничества с букмекерской компанией «БЕТСИТИ», выступавшей в роли титульного спонсора последние два года.

«Надо уважать действующего партнёра. Мы прошли большой путь. Контракт действует ещё год. Есть потенциальные партнёры, которые хотят стать спонсорами обновлённого Кубка России. Но в первую очередь мы проведём переговоры с «БЕТСИТИ», — подчеркнул Алаев.

Помимо этого, он ещё раз подтвердил, что в новом розыгрыше турнира примут участие победитель Медиалиги 2DROTS и известная медийная команда «Амкал». Функционер объяснил это желанием предоставить возможность проявить себя любительским коллективам.

При этом представители клубов отказались называть произошедшее на общем собрании «рейдерским захватом» состязания. Так, гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков отметил, что был найден выход, который устроил как членов РПЛ, так и РФС.

«Мы не могли принять решение без федерации. Считаю, сейчас найден компромиссный вариант, который устраивает и РФС, и лигу и позволит совместно проработать вопрос о распределении тех доходов, которые заявлены», — высказал свою точку зрения Мележиков.

Один из идеологов создания Кубка РПЛ гендиректор ЦСКА Роман Бабаев тоже не увидел проблемы в итоговом решении, поскольку все предложения по новому турниру будут учтены при реорганизации Кубка России: система двух путей, наличие верхней и нижней турнирных сеток.

«Когда, как не сейчас, пробовать экспериментировать и улучшать ту ситуацию, которую мы имеем. Но данный путь достаточно конфликтный. Могло банально не хватить времени. Если говорить образно, это журавль в небе, а мы решили удержать синицу в руках», — объяснил Бабаев.

«Задача — вернуть фанатов на трибуны»

Помимо намерения реформировать Кубок России, собравшиеся приняли ещё одно важное решение — внесли изменения в распределение доходов РПЛ между клубами. Теперь средства будут выплачиваться по формуле «50 на 50», в которой первая часть зависит от занятого места, а вторая — делится поровну из общего фонда.

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«15 коллективов поддержали данную систему, один проголосовал против и предложил оставить «60 на 40», — подчеркнул Алаев.

Бабаев назвал внесение изменений попыткой найти компромисс и объяснил это желанием помочь менее сильным клубам в непростой период, когда они, в частности, рискуют лишиться части доходов от продажи билетов из-за введения Fan ID.

Не обошёл в беседе с журналистами эту тему и Алаев. По его словам, недавно было проведено техническое совещание с представителями Минспорта, Минцифры, федеральной власти и клубов.

«Работа налаживается. Минцифры ежедневно пытается оптимизировать техническую часть. Мы надеемся, болельщик из любого региона сможет оформить документ», — рассказал функционер.

Вместе с тем он выразил уверенность, что в будущем все любители футбола примут нововведение и начнут относиться к нему спокойнее. Но в связи с недовольством со стороны фанатов Алаев предрёк снижение посещаемости.

«Мы живём в такое время, когда нужно работать с тем, что есть… Скажут, что ограничения снимаются, — прекрасно. Моя задача сейчас — сделать так, чтобы вопрос Fan ID стал прозрачен для всех и фанаты вернулись на трибуны», — добавил функционер.

При этом руководство отечественного футбола продолжает вести активную работу по разрешению продажи пива на стадионах. По словам Алаева, у депутатов Госдумы возникло несколько замечаний к проекту, но в осенней сессии они планируют вернуться к его рассмотрению.