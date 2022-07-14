Бабаев высказался о возможном создании Кубка лиги по футболу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию о возможном создании Кубка лиги.

«Есть несколько вариантов для Кубка лиги, давайте дождёмся итогов. Для меня положительным вариантом будет реформированный Кубок. Мне нравится идея гибрида Кубка лиги и Кубка России. Есть плюсы», — цитирует Бабаева Sport24.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

СМИ сообщили, что спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги. Около 2,5 млрд рублей планирует заплатить «Телеспорт» за медиаправа. Оставшиеся 500 млн рублей заплатит одна из букмекерских контор.

Ранее «Телеспорт» прислал в Российскую премьер-лигу (РПЛ) письмо, в котором сообщил, что готов к дальнейшему сотрудничеству в рамках приобретения прав на трансляцию Кубка лиги.