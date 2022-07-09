«РБ Спорт»: «Телеспорт» предложил РПЛ улучшенные условия за права на трансляцию Кубка лиги

Короткая ссылка
«Телеспорт» прислал в Российскую премьер-лигу (РПЛ) письмо, в котором сообщил, что готов к дальнейшему сотрудничеству в рамках приобретения прав на трансляцию Кубка лиги.
«РБ Спорт»: «Телеспорт» предложил РПЛ улучшенные условия за права на трансляцию Кубка лиги
  • РИА Новости

В улучшенных условиях «Телеспорт» предложил, помимо выплат в 2,5 млрд рублей за права на трансляцию, заплатить дополнительные 100 млн рублей победителю турнира, а все доходы свыше 200 млн рублей разделить пополам с лигой, сообщает «РБ Спорт». Отмечается, что в случае подписания контракта компания обещает в течение 21 рабочего дня предоставить гарантию «от одного из системно значимых банков России».

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

СМИ сообщили, что спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги. Около 2,5 млрд рублей планирует заплатить «Телеспорт» за медиаправа. Оставшиеся 500 млн рублей заплатит одна из букмекерских контор.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением, что из-за логистических проблем в настоящий момент невозможно создать Кубок РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить