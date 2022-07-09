«РБ Спорт»: «Телеспорт» предложил РПЛ улучшенные условия за права на трансляцию Кубка лиги

«Телеспорт» прислал в Российскую премьер-лигу (РПЛ) письмо, в котором сообщил, что готов к дальнейшему сотрудничеству в рамках приобретения прав на трансляцию Кубка лиги.

В улучшенных условиях «Телеспорт» предложил, помимо выплат в 2,5 млрд рублей за права на трансляцию, заплатить дополнительные 100 млн рублей победителю турнира, а все доходы свыше 200 млн рублей разделить пополам с лигой, сообщает «РБ Спорт». Отмечается, что в случае подписания контракта компания обещает в течение 21 рабочего дня предоставить гарантию «от одного из системно значимых банков России».

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

СМИ сообщили, что спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги. Около 2,5 млрд рублей планирует заплатить «Телеспорт» за медиаправа. Оставшиеся 500 млн рублей заплатит одна из букмекерских контор.

Ранее заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением, что из-за логистических проблем в настоящий момент невозможно создать Кубок РПЛ.