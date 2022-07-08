Аршавин предложил изменить формат Кубка России, а не создавать новый турнир

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин считает, что из-за логистических проблем в настоящий момент невозможно создать Кубок РПЛ.

«Мне кажется более уместным переформатировать Кубок России — ввести групповую стадию с матчами дома и на выезде, как в Лиге чемпионов. Идею Кубка РПЛ можно доработать и вернуться к ней в следующем сезоне», — цитирует Аршавина РИА Новости.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

СМИ сообщили, что спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги. Около 2,5 млрд рублей планирует заплатить «Телеспорт» за медиаправа. Оставшиеся 500 млн рублей заплатит одна из букмекерских контор.

Ранее в «Оренбурге» рассказали, почему не поддержали идею проведения Кубка РПЛ.