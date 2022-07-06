В «Оренбурге» рассказали, почему не поддержали идею проведения Кубка РПЛ

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Президент «Оренбурга» Василий Еремякин объяснил позицию клуба в отношении проведения Кубка лиги в сезоне-2022/23.
В «Оренбурге» рассказали, почему не поддержали идею проведения Кубка РПЛ
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«У нас есть вопросы. Идеи турнира привлекательны, но есть вопросы, которые требуют дополнительной проработки. Это и позиция РФС, и логистика, и некие проблемы с финансированием», — цитирует Еремякина «Спорт-Экспресс».

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

СМИ сообщили, что спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги. Около 2,5 млрд рублей планирует заплатить «Телеспорт» за медиаправа. Оставшиеся 500 млн рублей заплатит одна из букмекерских контор.

Ранее сообщалось, что 13 клубов РПЛ поддержали проведение Кубка лиги в сезоне-2022/23.

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