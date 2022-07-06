Источник: 13 клубов РПЛ поддержали проведение Кубка лиги в сезоне-2022/23

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) выразили свою позицию по вопросу проведения Кубка лиги в следующем сезоне.

По информации Telegram-канала «Мутко против», за проведение нового турнира выступили 13 клубов РПЛ, три — против.

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

СМИ сообщили, что спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги. Около 2,5 млрд рублей планирует заплатить «Телеспорт» за медиаправа. Оставшиеся 500 млн рублей заплатит одна из букмекерских контор.

Ранее в «Пари НН» выступили за проведение Кубка РПЛ.