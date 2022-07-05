В «Пари НН» выступили за проведение Кубка РПЛ

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Генеральный директор «Пари Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что в клубе поддержали проведение Кубка РПЛ.

«Мы за кубок РПЛ. Сейчас обсуждаем это. Этот турнир займёт даты, которые предусмотрены на Лигу Европы, Лигу чемпионов. Зрелищно, новый продукт, это хорошо для всех — зрителей и команд. Также это финансовое подспорье, что касается бюджета, он будет примерно таким же, чуть-чуть побольше», — цитирует Измайлова «Матч ТВ».

24 мая состоялось заседание исполкома РФС, по итогам которого было принято решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами и двумя кругами с добавлением Кубка лиги.

СМИ сообщили, что спонсоры готовы вложить более 3 млрд рублей в Кубок лиги. Около 2,5 млрд рублей планирует заплатить «Телеспорт» за медиаправа. Оставшиеся 500 млн рублей заплатит одна из букмекерских контор.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Илья Геркус высказался по поводу возможного проведения Кубка РПЛ.

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