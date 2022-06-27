«Большая неожиданность»: Хачатурянц покинул пост президента РПЛ, исполняющим обязанности назначен Алаев

Ашот Хачатурянц освободил пост руководителя РПЛ, который занимал с осени прошлого года. Функционер попросил назначить на его место главу ФНЛ и генерального секретаря РФС Александра Алаева. Совет лиги одобрил выбор и проголосовал за кандидата практически единогласно. Александр Дюков поблагодарил функционера за проделанную работу и пожелал удачи преемнику. По словам президента «Торпедо» Дениса Маслова, произошедшее стало для него полной неожиданностью, а известный тренер Юрий Сёмин, в свою очередь, выразил уверенность, что исполняющий обязанности справится с возложенной на него ответственностью.

«Для меня честь и одновременно вызов — получить предложение возглавить Лигу»

Уход Ашота Хачатурянца с поста главы Российской премьер-лиги (РПЛ) сложно назвать неожиданностью, ведь слухи о его нежелании занимать руководящую должность в кулуарах ходили не один месяц. В понедельник на общем собрании лиги функционер наконец-то сделал соответствующее заявление. Он поблагодарил всех руководителей и владельцев клубов за доверие и перечислил положительные моменты своей деятельности во главе РПЛ.

«Мне и моей команде удалось поставить лигу и взаимодействие с её клубами на новые рельсы. Мы запустили и продолжаем трансформацию РПЛ, налаживаются бизнес-процессы. Подписали контракты с новыми надёжными партнёрами и спонсорами, которые позволяют клубам твёрдо стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее. Это, безусловно, имеет ключевое значение в наших экономических реалиях», — приводит слова Хачатурянца официальный сайт лиги.

Вместо себя он рекомендовал назначить действующего президента ФНЛ и генерального секретаря РФС Александра Алаева. Клубы поддержали предложение практически единогласно. Как сообщает «РБ Спорт», из 16 коллективов воздержался только один — «Зенит».

Новый руководитель, согласно регламенту, был назначен на должность как «исполняющий обязанности». В ближайшее время РПЛ должна организовать выборы, выдвижение в качестве кандидатов на которые осуществляется не позднее чем за 40 дней до их проведения. Алаев сразу изъявил желание участвовать в них и пообещал в случае его поддержки членами лиги оставить посты в ФНЛ и РФС.

«Для меня честь и одновременно вызов — получить предложение возглавить лигу. В качестве и. о. президента РПЛ считаю необходимым сохранить курс на повышение её экономической привлекательности с учётом интересов клубов и партнёров. Надеюсь, Ашот Рафаилович останется в команде РПЛ в новом статусе, что позволит нам продолжить совместную работу по созданию лучшего спортивного продукта в стране», — подчеркнул функционер.

Позже он подробнее рассказал о своих планах на новом посту. Алаев намерен придерживаться принятой стратегии развития РПЛ и собирается обсудить со всеми членами её детали, чтобы «совместно утвердить их и приступить к выполнению». Отдельно он высказался об идее реформирования всех уровней отечественного футбола.

«Есть несколько сценариев, которые будут обсуждаться. Уже 7 июля начнётся планомерное масштабное обсуждение на общем собрании ФНЛ. Каждый подразумевает различные временные горизонты реализации. Надеюсь, в следующем году мы закончим эту работу. Наша задача — связать весь футбол в одну пирамиду. К сожалению, сейчас, поскольку верхние эшелоны играют по системе «осень — весна», у нас нет замкнутой и полноценной структуры. Мы же хотим, чтобы система российского футбола получилась ступенчатой и единой», — цитирует и. о. главы РПЛ «Спорт-Экспресс».

Поддержал рокировку в Премьер-лиге и руководитель РФС Александр Дюков. Он поблагодарил Хачатурянца за проделанную работу, особенно отметив подписание «соглашений о рекордных контрактах с партнёрами», и выразил надежду, что Алаев справится с возложенной на него ответственностью.

«Он давно работает на руководящих позициях в футболе, поэтому неудивительно, что клубы посчитали правильным доверить ему пост временно исполняющего обязанности президента», — подчеркнул глава федерации.

«Ещё в воскресенье о таком не могли и подумать»

Для самих коллективов уход Хачатурянца оказался неприятным сюрпризом. Так, президент «Торпедо» Денис Маслов в разговоре с корреспондентом RT признался, что этого не ожидал никто.

«Мы не имели абсолютно никакой информации на этот счёт, хотя ходили разные слухи. Ещё в воскресенье о таком шаге со стороны Ашота Рафаиловича не могли и подумать. Я не знаю, почему он принял такое решение. Он просто попросил об отставке, а клубы приняли его просьбу», — отметил Маслов.

Назначение же на его место Алаева он поддержал. По его мнению, Александр обладает богатым опытом.

«Давайте не забывать, что он не только занимал руководящие посты в РФС и ФНЛ, но и способствовал развитию пляжного футбола в стране. А возраст Александра Александровича меня абсолютно не смущает, ведь я сам возглавил клуб в 26 лет. Доверять человеку — абсолютно нормально. Уверен, он справится со своими обязанностями», — добавил Маслов.

В свою очередь, член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков назвал уход Хачатурянца полностью его выбором и подчеркнул, что клубы до конца поддерживали его. Не скрывали разочарования и руководители других коллективов. Так, по мнению президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца, даже за короткий срок функционеру удалось проделать большую работу и принести немало пользы. Поддержал его и владелец «Спартака» Леонид Федун.

«Очень сожалею, что он ушёл. Он был эффективен на своём месте. Смог на порядок увеличить финансирование РПЛ, контракт со спонсором на 11 млрд рублей останется хорошим наследием. Причины его ухода я понимаю, но они не для прессы», — объяснил Федун «Р-Спорт».

«Вся деятельность Хачатурянца была в интересах футбола»

Хачатурянц не только покинул РПЛ, но также вышел из исполкома РФС и оставил пост руководителя экспертно-судейской комиссии при президенте федерации.

Деятельность функционера на этом посту многие оценивали положительно и отмечали, что при нём в действиях арбитров стало меньше ошибок и предвзятости. Авторитет Хачатурянца со временем только рос, а потому никто не удивился, когда осенью прошлого года он заменил во главе РПЛ не без скандала ушедшего в отставку Сергея Прядкина. В лице преемника многие видели успешного и вдобавок независимого менеджера, который способен привести в отечественный футбол серьёзные деньги.

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Во многом эти предположения оправдались. Так, именно приход Хачатурянца позволил лиге подписать новый четырёхлетний контракт с «Матч ТВ». Согласно его условиям, телевещатель будет платить РПЛ по 6,6 млрд рублей в первые два сезона и по 7,7 млрд рублей — в оставшиеся. Также удалось до окончания сезона-2025/26 продлить соглашение с генеральным спонсором — «Лигой ставок». В букмекерской конторе подчеркнули, что оно станет рекордным по стоимости.

Параллельно велись переговоры с титульным спонсором. По последней информации СМИ, наибольшие шансы на сотрудничество имеет компания «Мир», которая планирует подписать четырёхлетний контракт на 800 млн рублей, что почти в три раза больше, чем предыдущий договор с «Тинькофф».

Однако ещё весной некоторые издания писали о желании Хачатурянца покинуть свой пост.

По мнению известного тренера Юрия Сёмина, необходимо поблагодарить за всё, что он успел сделать.

«Уход Хачатурянца стал для меня большой неожиданностью. Считаю, даже за тот недолгий отрезок времени, что он провёл во главе РПЛ, он проделал большой объём работы. А главное — вся его деятельность была в интересах футбола и Премьер-лиги. Он принимал очень грамотные профессиональные решения. Ашоту Рафаиловичу следует сказать большое спасибо. Мне сложно судить, поторопился он или нет, покидая РПЛ. Это только его выбор», — отметил специалист в интервью RT.

Назначение же Алаева на ответственную должность выглядит логичным шагом, ведь он трудится в структуре РФС десять лет. За эти годы он занимал должности исполнительного и генерального директора федерации, а с 2018 по 2019 год вовсе исполнял обязанности её руководителя. В феврале 2021-го он возглавил ФНЛ, поэтому переход на повышение в элитную лигу вполне объясним.

Также обладатель серебряных медалей Кубка Европы по пляжному футболу немало сделал для развития этого вида спорта в стране. В том числе благодаря его усилиям Россия получила право на проведение финального этапа чемпионата мира в 2021 году.

«Назначение Алаева оцениваю положительно. Это не случайный для футбола человек. Например, он хорошо проявил себя, когда на временных основаниях возглавлял РФС. Зарекомендовал себя как грамотный помощник Дюкова. Потом он поработал на благо развития ФНЛ. Считаю, это уже очень опытный управленец. Доверие ему оказали неспроста. Алаев этого полностью заслуживает», — подчеркнул Сёмин.