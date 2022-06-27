Алаев: если клубы поддержат мою кандидатуру на пост главы РПЛ, то я покину посты в ФНЛ и РФС

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев, ставший исполняющим обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ), прокомментировал своё назначение и рассказал о планах на будущее.

«В качестве врио президента РПЛ считаю необходимым сохранить курс на повышение экономической привлекательности Лиги с учётом интересов клубов и партнёров. В случае, если клубы РПЛ поддержат мою кандидатуру, я покину посты в ФНЛ и РФС», — цитирует Алаева пресс-служба ФНЛ в Telegram-канале.

По его словам, для него это честь и вызов — получить предложение клубов возглавить лигу. Он также выразил надежду, что Ашот Хачатурянц останется в команде РПЛ в новом статусе, что позволит продолжить совместную работу по созданию лучшего спортивного продукта в стране.

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги. Он занимал данную должность с ноября 2021 года. Тогда специалист сменил на посту президента РПЛ Сергея Прядкина.

Ранее бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданием от работы Алаева на посту исполняющего обязанности президента РПЛ.