Сёмин поддержал выбор Алаева на пост президента РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданием от работы генерального секретаря Российского футбольного союза (РФС) Александра Алаева на посту исполняющего обязанности президента Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Алаев — опытный человек, который уже исполнял обязанности в Федерации футбола. Хорошо работал, сейчас в ФНЛ работает. Человек знает футбол, нашу лигу. Это самое главное для руководителя», — приводит слова Сёмина «Чемпионат».

27 июня стало известно об уходе Ашота Хачатурянца с поста главы лиги. Он занимал данную должность с ноября 2021 года. Тогда специалист сменил на посту президента РПЛ Сергея Прядкина.

Напомним, что новый сезон чемпионата России стартует 17 июля. Действующим победителем турнира является «Зенит».

Ранее сообщалось, что Алаев будет исполнять обязанности президента РПЛ после ухода Хачатурянца.