Дюков поблагодарил Хачатурянца за его работу на посту президента РПЛ

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прокомментировал решение Ашота Хачатурянца покинуть пост главы Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дюков поблагодарил Хачатурянца за его работу на посту президента РПЛ
  • РИА Новости

«Мы благодарим Ашота Рафаиловича Хачатурянца за большую работу, проделанную на посту президента лиги. При нём РПЛ начала разработку и реализацию новой стратегии развития, были достигнуты соглашения о рекордных контрактах с партнёрами, что позволило значительно увеличить общий объём доходов», — приводит слова Дюкова пресс-служба РФС.

Он также выразил уверенность, что под руководством Хачатурянца лига могла бы добиваться новых убедительных результатов. Дюков отметил, что в РФС с пониманием относятся к решению бывшего президента РПЛ.

53-летний футбольный функционер в октябре 2021 года, после ухода в отставку Сергея Прядкина, стал исполняющим обязанности президента РПЛ. Официально он вступил в должность 22 ноября.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун отреагировал на уход Хачатурянца с поста президента РПЛ.

 

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