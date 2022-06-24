«Для российского футбола ничего не изменилось»: Селюк о санкциях ФИФА, отъезде легионеров из РПЛ и завышенных зарплатах

Постановление ФИФА, позволяющее иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами до июля 2023 года, не должно сказаться на уровне футбола в стране. Такое мнение в интервью RT высказал агент Дмитрий Селюк. По его словам, многие легионеры предпочтут остаться, поскольку получают неоправданно высокие зарплаты. Эксперт также раскритиковал «Спартак» и «Локомотив» за закрытие фарм-клубов, призвал больше не вызывать вернувшегося в «Краснодар» Гжегожа Крыховяка в сборную Польши и объяснил, почему выступающие в РПЛ игроки не востребованы в Европе.

— Как вы охарактеризуете решение ФИФА, которое позволяет иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами до июля 2023 года?

— Оно было ожидаемым. По большому счёту для российского футбола ничего не изменилось. ФИФА установила такие ограничения ещё в марте, а теперь продлила их на год.

— Международная федерация фактически «ограбила» отечественные коллективы, согласны?

— Такая постановка вопроса не совсем правильна. Это ситуация из разряда «стакан наполовину полон или пуст». Даже в нынешнем непростом положении нужно находить моменты, консолидирующие и объединяющие клубы с ФИФА и УЕФА, а не пытаться отдалить их ещё сильнее. Например, дзюдоистов уже допустили на международные турниры в нейтральном статусе. А есть мнимые эксперты, призывающие покинуть все официальные организации. Повторюсь, решение приостановить соглашения ни на что существенно не влияет.

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— Почему вы настроены столь оптимистично?

— Теперь всё будет зависеть от того, как клубы выстраивают отношения со своими футболистами. Например, в концовке прошлого сезона плакался «Рубин», потерявший целый ряд игроков. Следует элементарно правильно вести дела. Мои клиенты, Сенин Себай и Мохамед Конате, из «Ахмата» никуда не ушли. Но часть игроков вместе со своими дегенеративными агентами, к сожалению, используют эту ситуацию и манипулируют.

Те же казанцы могли получить хорошие деньги от «Наполи» за Хвичу Кварацхелию, а тот разорвал соглашение, сославшись на травлю на родине. Пошли разговоры: дескать, оказывается давление на семью, бросают камни в окна дома. Какая-то ерунда. При этом другой грузин, Гиа Григалава, продолжил спокойно выступать за «Химки». Просто он интересен максимум тульскому «Арсеналу».

— Но ведь есть и те, кто изъявляет желание уехать.

— Самый яркий пример — Гжегож Крыховяк. В марте человек кричал и вопил, что не хочет играть в России. Поляк ушёл в аренду в греческий АЕК, но быстро понял, что в Европе даром никому не нужен. Он неплохой футболист, однако не стоит тех сумасшедших денег, которые заплатил за него «Локомотив», и €3 млн годового оклада. Востребован он только у нас. Просто есть тренеры, которые берут бабки с футболистов, например Сергей Юран. Он часто собирает с игроков деньги. Это чистая коммерция.

— Действительно ли на европейцев оказывается давление на родине, на ваш взгляд?

— Я могу понять украинцев. Для меня даже странно, что они продолжали подписывать контракты, хотя на Украине россияне начиная с 2014-го не играли вообще. Но когда начинают вести подобные разговоры спортсмены из других стран, это уже проституция.

— То есть ожидать массового исхода легионеров из России не стоит?

— Конечно. Да, некоторые открыто выражают желание уехать, например Джордан Ларссон. Но он перестал попадать в основу, отсюда и недовольство. Зато мы видим, как люди вернулись в вылетевший в ФНЛ «Рубин». Представьте, исполнителей какого уровня они набрали, если те готовы играть во втором по силе дивизионе. А есть пример «Шахтёра», который летом продал двух бразильцев и получил за них суммарно около €22 млн. Кого продали наши гранды?

— Как же они могут кого-то продать, если иностранцы получили возможность на год исчезнуть из поля зрения без обязательств?

— Знаете, на «бриллиантовой бирже» не бегают с контрактами по 500 страниц. Там ты подходишь к человеку и жмёшь ему руку. Всё, вы договорились. Так работают большие клубы вроде «Барселоны». Они всегда держат данное слово. А в российском футболе подход не спортивный, а полукоррупционный. Футболист пришёл, и всех интересует распил денег. А то, что он потом уехал, так даже хорошо, ведь часть бюджета на человека уже прописана.

— То есть многое решают оклады?

— Возьмём легионеров «Зенита». Уверен, никто из них в жизни не будет зарабатывать в Европе даже половину той суммы, что в Санкт-Петербурге. Во-первых, большинство там не нужны по своим игровым качествам. Во-вторых, нельзя забывать о разнице в налогообложении. В России такса составляет всего 13%, тогда как в странах Старого Света — в районе 50%. То есть люди только на этом выигрывают 40%. Вот и упомянутый мной Крыховяк пришёл и понял: жизнь иногда играет с нами в прятки. Я считаю такое поведение позором. И в Польше должны перестать вызывать в сборную не Мацея Рыбуса, а его.

— К слову, разве пример новичка «Спартака» не является лакмусовой бумажкой пресловутого давления?

— Кому-то, безусловно, проще уехать. На мой взгляд, Рыбусу, действительно, следовало вернуться домой. Всё же в Польше отношение к сложившейся ситуации максимально жёсткое. Представьте, что было бы, если кто-то из россиян отправился в откровенно враждебную страну. Думаю, он тоже подвергся бы обструкции. Его бы считали мерзавцем. А что касается давления, оно, увы, есть всегда. Израильтяне, например, не поедут в Катар или Саудовскую Аравию, и это объяснимо.

Я выступаю за то, чтобы футбол объединял, а не разъединял, а спорт оставался вне политики. Мне, например, очень понравился момент на турнире в Берлине, когда российская теннисистка Дарья Касаткина оказала помощь травмированной сопернице с Украины Ангелине Калининой. А политики, напротив, пытаются стравливать людей. Зачем вы это делаете? Решайте свои проблемы вне спорта.

— То есть лидеры РПЛ не должны пострадать от действий ФИФА?

— Я убеждён, они почти никого не потеряют. «Зенит», скорее всего, полностью сохранит состав (разговор состоялся до известия о невозвращении нападающего Юри Алберто. — RT). Лишиться игроков могут разве что небольшие команды. И то проблема будет заключаться не в политике, а в задержках зарплаты.

— Но, выходит, любой футболист, по примеру Кварацхелии сославшись на обстоятельства, имеет право приостановить срок действия соглашения?

— Вы забываете, что, несмотря на решение ФИФА, футболисты не могут спокойно уезжать из России. Даже если они приостановят контракты, потом придётся договариваться с клубами. Тот же «Рубин» мог бы получить за Хвичу не €5 млн, а €20 млн, хотя всё же заработал на нём.

— А разве отсутствие возможности выступать в еврокубках — не мотивация к отъезду из России?

— Слушайте, да полным-полно футболистов, которые там ни разу не играли. Какая им разница, попадут туда наши команды или нет? Но для тех же африканцев это момент болезненный, поскольку они едут в Россию с надеждой спустя несколько лет отправиться на более сильный чемпионат. РПЛ они рассматривают как этап развития карьеры и своеобразный трамплин. А в остальном всё как было, так и останется.

Да и вообще, давайте сначала попытаемся вспомнить, кого из иностранцев в последние годы задорого продали в Европу. Николу Влашича взяли за €23 млн, отдали в «Вест Хэм» за €30 млн. Теперь лондонцы не знают, куда его девать. К сожалению, в РПЛ едут футболисты, которые потом нигде не нужны. Последним действительно качественным легионером был Неманья Видич. Да и то он случайно оказался в «Спартаке» после того, как не подписал соглашение с «Шахтёром», куда я лично его привёл. В этом и заключается главная проблема, и санкции ФИФА её не решат.

— Отчасти они могут стать благом?

— Поверьте, российским клубам вовсе не обязательно платить большие деньги за новичков. Можно прекрасно укомплектовать команду свободными агентами. Тот же Конате пришёл в «Ахмат» абсолютно бесплатно и забил в завершившемся сезоне РПЛ восемь мячей. Джона Кордобу «Краснодар» приобрёл за €20 млн, а он отличился шесть раз. Спрашивается: зачем платить больше?

— Можно ли в сложившейся ситуации ждать, что молодые отечественные исполнители начнут получать больше практики?

— Им и так оказывается немалое доверие. Главное, чтобы было достаточно спортсменов, соответствующих уровню РПЛ. В этом плане я согласен с Сергеем Семаком. Если кому-то нравится смотреть на то, как играют молодые россияне, пусть следят за юношеским первенством страны. Талантливые ребята есть, но, опять же, напомню о тренерах, которые, по слухам, берут у подопечных деньги за выход на поле. Некоторых «зачехляют» с детства. Ты должен платить, а они чего-то ещё не понимают. Проще взять опытного, никому не нужного и готового «отстёгивать». И какое в таких условиях возможно развитие?

— Как вы отнеслись к закрытию «Локомотивом» и «Спартаком» своих фарм-клубов ради оптимизации расходов?

— Довольно странное объяснение, ведь параллельно железнодорожники за €2,5 млн приобрели сербского форварда Марко Раконьяца, хотя красная цена ему — €300 тыс. Но €2 млн сразу украли. А ведь на эти деньги можно без проблем содержать «Казанку» на протяжении целого сезона. У клубов бюджеты по €100 млн, а они не готовы выделить несколько из них на фарм. Содержание команды в ФНЛ, где выступал «Спартак-2», обходится в среднем в 300 млн рублей в год. Столичный «Велес» вообще, насколько знаю, обходится в 200 млн. Неужели у «Спартака» нет таких денег? Куда теперь идти молодым 19—20-летним воспитанникам? А потом жалуются на засилье иностранцев. Возьмите для примера «Чертаново». Сколько классных футболистов, выросших там, теперь выступают в РПЛ. Просто клуб нашёл правильного тренера, Игоря Осинькина, тогда как в «Спартаке» сделать это не сумели.