Колыванов — о переходе Зиньковского в «Спартак»: ему будет непросто доказать состоятельность

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов считает, что полузащитнику Антону Зиньковскому будет непросто в «Спартаке».

«Прежде всего нужно будет доказывать свою состоятельность. В «Крыльях» он это уже сделал. Но в Москве конкуренция серьёзнее и партнёры выше классом. Ему будет непросто. В любом случае Антон — качественный, быстрый игрок. Неслучайно Валерий Карпин вызывал его в сборную России. Поэтому интересно посмотреть, каким он предстанет в «Спартаке», — заявил Колыванов RT.

Ранее бывший игрок красно-белых Денис Бояринцев назвал Зиньковского одним из лучших полузащитников РПЛ.