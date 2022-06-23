Колыванов — о переходе Зиньковского в «Спартак»: ему будет непросто доказать состоятельность

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Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов считает, что полузащитнику Антону Зиньковскому будет непросто в «Спартаке».
Колыванов — о переходе Зиньковского в «Спартак»: ему будет непросто доказать состоятельность
  • globallookpress.com

«Прежде всего нужно будет доказывать свою состоятельность. В «Крыльях» он это уже сделал. Но в Москве конкуренция серьёзнее и партнёры выше классом. Ему будет непросто. В любом случае Антон — качественный, быстрый игрок. Неслучайно Валерий Карпин вызывал его в сборную России. Поэтому интересно посмотреть, каким он предстанет в «Спартаке», — заявил Колыванов RT.

Ранее бывший игрок красно-белых Денис Бояринцев назвал Зиньковского одним из лучших полузащитников РПЛ.

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