Гинер резко отреагировал на вопрос о возвращении к системе «весна — осень»

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о переходе на систему «весна — осень».

«Переход на систему «весна — осень»? Это суперумный шаг, обязательно надо! Мы должны в противовес всем идти! Помните, кто был инициатором перехода «осень — весна»? Я. Думаете, я сейчас отвечу другое? Меня учили старшие: «Сынок, с возрастом походку не меняй», — приводит слова Гинера Telegram-канал Сергея Егорова.

Напомним, что по инициативе Гинера российский футбол перешёл на систему «осень — весна», по которой играют европейские чемпионаты. Переход произошёл в сезоне-2011/12.

Ранее ЦСКА сообщил об уходе Языджи.