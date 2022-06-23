Хачатурянц рассказал, в каком случае РПЛ перейдёт на систему «весна — осень»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц объяснил, в каком случае чемпионат России перейдёт на систему «весна — осень».

«Я верю в демократию. РПЛ перейдёт на систему «весна — осень», если большинство клубов так решит — в таком случае всё будет изменено. Я верю в большинство», — приводит слова Хачатурянца «Чемпионат».

Напомним, что по инициативе президента ЦСКА Евгения Гинера российский футбол перешёл на систему «осень — весна», по которой играют европейские чемпионаты. Переход произошёл в сезоне-2011/12.

Ранее Гинер резко отреагировал на вопрос о возвращении к системе «весна — осень».