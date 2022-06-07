Крыховяк: на данный момент я должен вернуться в Россию и начать подготовку к новому сезону

Полузащитник «Краснодар» Гжегож Крыховяк подтвердил, что этим летом вернётся в российский клуб.

«Не знаю, как всё сложится, но на данный момент я должен вернуться в Россию и начать там подготовку к новому сезону», — приводит слова Крыховяка Sport.pl.

Полузащитник воспользовался новыми правилами ФИФА и приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке. 15 марта футболист стал игроком греческого клуба. Соглашение 32-летнего Крыховяка с клубом АЕК рассчитано до конца сезона-2021/22.

Хавбек перешёл в «Краснодар» прошлым летом из московского «Локомотива». С тех пор он провёл в стане «быков» 15 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника Гжегожа Крыховяка в клуб из греческого клуба АЕК.