Крыховяк: на данный момент я должен вернуться в Россию и начать подготовку к новому сезону

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Полузащитник «Краснодар» Гжегож Крыховяк подтвердил, что этим летом вернётся в российский клуб.
Крыховяк: на данный момент я должен вернуться в Россию и начать подготовку к новому сезону
  • РИА Новости

«Не знаю, как всё сложится, но на данный момент я должен вернуться в Россию и начать там подготовку к новому сезону», — приводит слова Крыховяка Sport.pl.

Полузащитник воспользовался новыми правилами ФИФА и приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке. 15 марта футболист стал игроком греческого клуба. Соглашение 32-летнего Крыховяка с клубом АЕК рассчитано до конца сезона-2021/22.

Хавбек перешёл в «Краснодар» прошлым летом из московского «Локомотива». С тех пор он провёл в стане «быков» 15 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника Гжегожа Крыховяка в клуб из греческого клуба АЕК.

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