Деменко: в «Краснодаре» Крыховяка точно никто не ждёт

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Бывший игрок «Краснодара» Максим Деменко прокомментировал информацию о возможном возвращении полузащитника Гжегожа Крыховяка в клуб из греческого АЕК.
Деменко: в «Краснодаре» Крыховяка точно никто не ждёт
  • globallookpress.com
  • © Lukasz Grochala/Keystone Press Agency

«Я бы вообще не брал Крыховяка в команду. Он же уезжал, говорил всякое и теперь возвращается. Это надо такую наглость иметь. В клубе его точно никто не ждёт», — цитирует Деменко «РБ Спорт».

Полузащитник воспользовался новыми правилами ФИФА и приостановил контракт с российским клубом в одностороннем порядке. 15 марта футболист стал игроком греческого клуба. Соглашение 32-летнего Крыховяка с клубом АЕК рассчитано до конца сезона-2021/22.

Хавбек перешёл в «Краснодар» прошлым летом из московского «Локомотива». С тех пор он провёл в стане «быков» 15 матчей, забил пять мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее бывший хавбек сборной России Роман Широков высказался о возможном возвращении Крыховяка.

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